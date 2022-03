La nazionalità del calciatore Luka Modric - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nazionalità del calciatore Luka Modric. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CROATA

Significato/Curiosita : La nazionalita del calciatore luka modric

luka modric ('luka 'mdrit; zara, 9 settembre 1985) è un calciatore croato, centrocampista del real madrid e della nazionale croata, della quale è...

Delle quattro varietà standardizzate della lingua serbo-croata. secondo ethnologue, la lingua croata è parlata da circa 5,5 milioni di persone, di cui quasi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

