Muovere il sugo perché non s attacchi alla pentola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Muovere il sugo perché non s attacchi alla pentola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MESCOLARE

Significato/Curiosita : Muovere il sugo perche non s attacchi alla pentola

Glass di ghiaccio e versare tutti gli ingredienti al suo interno, quindi mescolare bene. scolare il ghiaccio dalla coppa martini e versare il cocktail, filtrandolo...

