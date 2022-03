È molto importante per le gare di slalom - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È molto importante per le gare di slalom. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCIOLINATURA

Significato/Curiosita : E molto importante per le gare di slalom

Invernali di vancouver 2010 le medaglie assegnate sono state invece dieci, cinque maschili e cinque femminili. ci sono 6 specialità, gigante, slalom speciale...

Dell'atteggiamento fisico morfologico[non chiaro] dell'atleta (tuning) e della sciolinatura secondo le caratteristiche del fondo della pista e delle condizioni meteorologiche...

