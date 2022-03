Mezza paga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mezza paga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PA

Significato/Curiosita : Mezza paga

Marescialli di campo rimangono ufficiali dell'esercito a vita, anche se a mezza paga quando non in servizio. è attribuito onorificamente a membri della famiglia...

pâ – comune del burkina faso pa – provincia di palermo pa – pastor aeternus, costituzione dogmatica del concilio vaticano i pa – aritmetica di peano pa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

