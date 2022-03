Mettere acqua in un bicchiere o soldi in banca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere acqua in un bicchiere o soldi in banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VERSARE

Significato/Curiosita : Mettere acqua in un bicchiere o soldi in banca

Caroline, il bicchiere dal quale ha bevuto era avvelenato, era stato messo dell'acido cianidrico, in effetti il veleno era solo nel bicchiere, stranamente...

Iris versari (poggio di san benedetto in alpe, 12 dicembre 1922 – ca' cornio di tredozio, 18 agosto 1944) è stata una partigiana italiana. fu decorata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

