Metallo pesantissimo usato in batterie o saldature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metallo pesantissimo usato in batterie o saldature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIOMBO

Significato/Curiosita : Metallo pesantissimo usato in batterie o saldature

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi piombo (disambigua). il piombo è l'elemento chimico di numero atomico 82 e il suo simbolo è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

