Il medico autore di un famoso giuramento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il medico autore di un famoso giuramento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IPPOCRATE

Significato/Curiosita : Il medico autore di un famoso giuramento

Denominato tumore. il primo medico greco conosciuto è stato alcmeone di crotone, vissuto intorno al v secolo a.c., autore del primo lavoro di anatomia. ippocrate...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ippocrate (disambigua). ippocrate di coo (o cos, o kos) (in greco antico: ppt, hippokrátes;... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Rapporto medico ; Fasciata dal medico ; Il medico dei film western; Un frutto consigliato contro il... medico ; Il cantautore barese vincitore di X Factor 9; Il cantautore calabrese di Gianna; Il musicista russo autore dell opera II principe Igor; Etienne, l autore del romanzo filosofico Viaggio in Icaria; 11 famoso compositore nato ad Aversa; Ha un famoso lido in Lucchesia; Secondo un famoso proverbio, tutto il mondo lo è; famoso college inglese; La località di uno storico giuramento ; È nota per un giuramento ; E' nota per un giuramento ; Vi avvenne lo storico giuramento della Lega Lombarda;