In matematica è indicata con la lettera K - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In matematica è indicata con la lettera K. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COSTANTE

Significato/Curiosita : In matematica e indicata con la lettera k

Panoramica storica delle notazioni matematiche costante fisica costante matematica alfabeto greco lettere greche in matematica, scienze, ingegneria sistema...

– se stai cercando altri significati, vedi costante (disambigua). nelle scienze si parla spesso di costanti, riferendosi a uno dei seguenti concetti: in...

