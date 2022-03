Mandare giù il boccone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mandare giù il boccone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DEGLUTIRE

Significato/Curiosita : Mandare giu il boccone

Figlio. la verità viene dunque a galla, e a gaudenzio non resta che mandare giù il boccone amaro e perdonare la coppia di amanti. rossini scrisse l'opera per...

Un'infiammazione della faringe, acuta o cronica, che provoca difficoltà nel deglutire e talvolta può essere accompagnata da tosse e secrezione. si manifesta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

