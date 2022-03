La mancanza della vista un romanzo di Saramago - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La mancanza della vista un romanzo di Saramago. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CECITÀ

Significato/Curiosita : La mancanza della vista un romanzo di saramago

Letteralmente saggio sulla cecità) è un romanzo dello scrittore e premio nobel per la letteratura portoghese josé saramago, pubblicato nel 1995. in italia...

Vedi cecità (romanzo). disambiguazione – "cieco" rimanda qui. se stai cercando la porzione dell'intestino crasso, vedi cieco (anatomia). la cecità, o ablepsia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con mancanza; della; vista; romanzo; saramago; mancanza di gusto nel vestire; La mancanza d aria sotto le ali; mancanza del senso di appetito; mancanza di riguardo; La parte della gamba dall inguine al ginocchio; Compose L arte della fuga; L autore della musica; Vivono al di là della Manica; Storica rivista di architettura; Film musicale del 1999: Buena vista __ club; La prima parola dell intervista to; Un difetto della vista ; La Madame protagonista di un romanzo di Flaubert; Celebre romanzo di Italo Calvino; Etienne, l autore del romanzo filosofico Viaggio in Icaria; Un noto romanzo di Stendhal; José saramago scrisse quello del convento; saramago ne ha scritto un saggio... in un romanzo; Così è l'uomo in un romanzo di saramago ; Cerca nelle Definizioni