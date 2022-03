Macchia scura che si forma dopo una botta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchia scura che si forma dopo una botta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LIVIDO

Significato/Curiosita : Macchia scura che si forma dopo una botta

Mentre il lombardo si avvicinava all'isola di marettimo intravide la massa scura del piemonte a luci spente e, scambiandola per una nave nemica, puntò...

L'ecchimosi, comunemente chiamato livido, è un tipo di ematoma derivante da un trauma contusivo. può essere di lieve entità generalmente causato da piccoli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con macchia; scura; forma; dopo; botta; È come dire macchia to; A molti piace macchia to; macchia ti di olio; Vivono alla macchia ; Come la storia in un libro di Antonio scura ti; Uomo di carnagione scura ; Oscura re; Una lingua ancora oscura ; Senza una forma ; Gioco divertente forma to da un percorso a ostacoli; Simile a un grosso microfono a forma d imbuto; Una moderna forma di noleggio; Numero che dopo la virgola si ripete all infinito; Lo stadio finale dopo bruco e crisalide; Lo è Robinson Crusoe dopo il disastro navale; dopo senza vocali; Colpito da una botta ; Un borbotta mento continuo; Tra gli ingredienti della ciambotta ; I pesci della botta rga: muggini o..; Cerca nelle Definizioni