Lista di numeri di contatto: __ telefonico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lista di numeri di contatto: __ telefonico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ELENCO

Significato/Curiosita : Lista di numeri di contatto: __ telefonico

Fax modem numeri telefonici di emergenza prefisso telefonico impianto telefonico operatore telefonico rete telefonica segreteria telefonica teleimpiantista...

Wikiquote wikimedia commons wikiquote contiene citazioni di o su elenco telefonico wikimedia commons contiene immagini o altri file su elenco telefonico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con lista; numeri; contatto; telefonico; Come un giornalista al seguito delle truppe ing; L Ernst pittore surrealista ; Editorialista ... nella stampa USA ing; Il Robecchi giallista ; Lo sono i numeri delle pagine sinistre; numeri di vario genere; Il Paolo de La solitudine dei numeri primi; È graduata sulla base di determinati valori dei numeri reali; Precipita a contatto con l atmosfera terrestre; Possono essere a contatto ; Perdere il contatto ; Quelle a contatto non si vedono; Collegamento telefonico per comunicazioni d emergenza; Un operatore telefonico ; C'è quello telefonico e quello della spesa; Il metallo per il doppino telefonico ; Cerca nelle Definizioni