Linea immaginaria del movimento di un pianeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Linea immaginaria del movimento di un pianeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORBITA

Significato/Curiosita : Linea immaginaria del movimento di un pianeta

Norrena il pianeta e il giorno erano dedicati al dio odino (woden in germanico). i maya potrebbero aver rappresentato il pianeta come un gufo o forse...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orbita (disambigua). in fisica, un'orbita è il percorso incurvato seguito da oggetto attorno ad... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

