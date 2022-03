Un letto usato dai militari, facile da trasportare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un letto usato dai militari, facile da trasportare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BRANDA

Significato/Curiosita : Un letto usato dai militari, facile da trasportare

Disambiguazione – se stai cercando il cardinale branda (1350 – 1433), vedi branda castiglioni. la branda è il letto del marinaio a bordo; si compone di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con letto; usato; militari; facile; trasportare; Lo si indossa a letto ; letto che può essere appeso a due alberi; Un tasto del letto re di CD; Può interpretare Rigoletto , Figaro o Scarpia; Pretesto usato per iniziare una discussione; Metallo pesantissimo usato in batterie o saldature; Il carattere da stampa usato per i titoli; Suffisso latino usato per i comparativi; Gli aerei militari senza pilota; Sigla su auto militari ; Il porta viveri dei militari ; Lo sono gli aerei militari invisibili; La pronuncia di easy, facile ; Non facile , arduo; In chiesa è facile sentire il suo profumo; facile alla collera; Il furgone per trasportare i cavalli; Veicoli a due piani per trasportare auto nuove; Si usa per trasportare polli; Arduo da trasportare ; Cerca nelle Definizioni