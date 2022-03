Leggero, come un cibo light - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leggero, come un cibo light. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIETETICO

Significato/Curiosita : Leggero, come un cibo light

Riassuntivi per il cinema, un adattamento live action e numerose opere derivate, quali videogiochi, manga e light novel spin-off. in un mondo alternativo la...

La dietetica, talvolta definita dietologia, è una disciplina che si occupa dei processi relativi alla nutrizione. è branca della scienza della nutrizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con leggero; come; cibo; light; Vento fresco e leggero ; Un metallo leggero ; Un legno duro, leggero e resistentissimo; Tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri; Sudamericano come Salvador Allende; Caustico e aggressivo, come un acido; Tornare in vita... come Gesù il terzo giorno; I servizi come CIA e SSI; Fragranze come Chanel Nº5; cibo da pascolo; Stare... con scarsità di cibo ; Un cibo ... veloce; Privi di cibo ... in pancia; Robert __, interprete di Edward Cullen in Twilight ; Il Mark de Il caso Spotlight ; Il Pattinson dei film Twilight ; Cerca nelle Definizioni