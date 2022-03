La religione è l oppio del __, disse Marx - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: "La religione è l oppio del __", disse Marx. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POPOLO

Significato/Curiosita : La religione e l oppio del __, disse marx

Come espressione e risposta alla miseria terrena con la speranza di un riscatto nell'aldilà. per questo definí la religione «oppio del popolo», ovvero...

A uno o a più rappresentanti. il lemma popolo può assumere anche: un significato storico-culturale (il popolo italiano nella sua storia precedente il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

