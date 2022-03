Intasamento stradale o delle tubature - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intasamento stradale o delle tubature. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INGORGO

Significato/Curiosita : Intasamento stradale o delle tubature

Dell'incontrastato dominio dei cieli, della devastazione delle reti ferroviaria e stradale e della frequenza delle missioni aeree di supporto tattico, che in ultimo...

Solo nel 1982, che scavalca la ferrovia roma-pescara). uno spaventoso ingorgo costringe ad un lungo fermo migliaia di automobilisti. tra questi un ricco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con intasamento; stradale; delle; tubature; intasamento stradale; Comune segnale stradale ; Chi lo ha evita di fermarsi al casello autostradale ; Un avvallamento stradale ; Si compila in caso di incidente stradale ; Genere di piante delle Papilionacee; Un prodotto delle api; Provincia delle Marche; Pianta tropicale della famiglia delle Palme; Impasto per tubature ; La spazzola per le tubature ; Liquido che non fa ghiacciare le tubature ; Il professionista che aggiusta le tubature ; Cerca nelle Definizioni