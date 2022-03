Indica il raggio d una circonferenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica il raggio d una circonferenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 1 lettere : R

Significato/Curiosita : Indica il raggio d una circonferenza

Della circonferenza dal centro si definisce raggio. le circonferenze sono curve chiuse semplici che dividono il piano in una superficie interna ed una esterna...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi r (disambigua). la r o r (chiamata erre in italiano) è la sedicesima lettera dell'alfabeto italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

