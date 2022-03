Fa girare un oggetto per la lavorazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa girare un oggetto per la lavorazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TORNIO

Significato/Curiosita : Fa girare un oggetto per la lavorazione

Utilizzata per la lavorazione di un pezzo assialsimmetrico posto in rotazione. la lavorazione avviene per asportazione di truciolo ed è detta tornitura. la storia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tornio (disambigua). il tornio è una macchina utensile (anche detta tornitrice) utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con girare; oggetto; lavorazione; L ordine di girare ; Si sceglie per girare il film; Può girare stando ferma; Fatta girare ; Un oggetto con i denti; L oggetto comune assurto a opera d arte; Un soggetto di da; oggetto metallico utile ad incanalare alcuni cavi dell imbarcazione; L unione di pezzi durante la lavorazione ; Resto di lavorazione ; Prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del bianco alimento; Una tipica lavorazione di molti Paesi arabi; Cerca nelle Definizioni