Gioco divertente formato da un percorso a ostacoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco divertente formato da un percorso a ostacoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GINCANA

Significato/Curiosita : Gioco divertente formato da un percorso a ostacoli

Superando i vari ostacoli disseminati lungo il percorso (simile a un gioco endless runner). queste erano le due ambientazioni del gioco: la ferrovia nel...

La gincana, anche detta gimcana, gimkana o gymkhana, è una gara all'aperto nella quale i concorrenti devono percorrere un tracciato tortuoso e reso impegnativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con gioco; divertente; formato; percorso; ostacoli; gioco di carte per una persona; Si lanciano contro il bersaglio per gioco ; La variante italiana del gioco da tavolo Scrabble; gioco di carte; Spunto divertente ; Scenetta divertente ; Estremamente divertente ; _ Zalone e Helen Mirren nel divertente video La vacinada; La cotoletta alla milanese formato XL; Deformato , imbruttito; Tiene informato il nemico; Un formato di pasta corta; Un percorso da effettuare; Modificati di percorso ; Il percorso della nave; percorso per corse; Gioco... con ostacoli ; Rileva ostacoli subacquei; ostacoli , intoppi; ostacoli , inciampi; Cerca nelle Definizioni