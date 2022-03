Si gioca in un set di tennis a game pari ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si gioca in un set di tennis a game pari ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : TIEBREAK

Significato/Curiosita : Si gioca in un set di tennis a game pari ing

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tie break (disambigua). il tie-break, in un incontro sportivo, è una forma abbreviata del gioco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

