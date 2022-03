Frasi a effetto usate da chi fa propaganda ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Frasi a effetto usate da chi fa propaganda ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SLOGAN

Significato/Curiosita : Frasi a effetto usate da chi fa propaganda ing

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi slogan (disambigua). uno slogan, o motto, in italiano, è una frase breve, sintetica e di impatto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con frasi; effetto; usate; propaganda; frasi d apprezzamento; L onnipresente nelle frasi ... dell egocentrico; frasi che lusingano; frasi altrui riportate in un discorso; effetto di un evento si fa alla manica se è lunga; Lo è l effetto che comporta un forte aumento della resistenza elettrica; L effetto che ha azione sul passato; Studia l effetto dei pollini sull atmosfera; Lunghe aste graduate usate in topografia; Insiemi di stoffe usate come rivestimento interno di abiti; Le calzature più usate da Michael Jackson; Quelle madri sono usate nella fitoterapia; La propaganda dei missionari; La fine della propaganda ; Cerca nelle Definizioni