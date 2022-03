La famosa aurora del nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La famosa aurora del nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOREALE

Significato/Curiosita : La famosa aurora del nord

Dopo esservi approdato nel 1553, durante la spedizione per la ricerca del passaggio a nord-est. a capo nord è presente un centro turistico costruito nel...

Settentrionale. l'emisfero opposto al boreale è l'emisfero australe. in astronomia si intende con emisfero celeste boreale la parte di cielo situata a nord... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con famosa; aurora; nord; famosa piazza del Cairo; È famosa per il marmo; famosa mèta religiosa portoghese; È famosa per i vetri; Lo è L aurora di Beethoven; L aurora dei Greci; C è l aurora e la verde; L'aurora dei Greci; Capitale della Corea del nord ; È a nord della Sardegna; Lo Alessandro del film Benvenuti al nord ; Piante del nord America dalla cui linfa si ricava uno sciroppo zuccherino;