L ente spaziale degli USA - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ente spaziale degli USA. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NASA

Significato/Curiosita : L ente spaziale degli usa

Nell'esplorazione spaziale. le missioni scientifiche dell'esa hanno le loro basi al centro europeo per la ricerca e la tecnologia spaziale (estec) di noordwijk...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nasa (disambigua). la nasa (/'naza/), acronimo di national aeronautics and space administration... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

