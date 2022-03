Enorme stato che va dall Europa all Asia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Enorme stato che va dall Europa all Asia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RUSSIA

Significato/Curiosita : Enorme stato che va dall europa all asia

Citò (tutius europae) in una delle lettere al papa gregorio magno . anche il monaco isidoro pacensis usò il termine per indicare i soldati che sotto la guida...

Cercando altri significati, vedi russia (disambigua). coordinate: 66°25'n 94°15'e / 66.416667°n 94.25°e66.416667; 94.25 la russia (in russo: ´, traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Si dice di bocca enorme ; Un enorme pesce piatto; enorme agglomerato urbano; Rhodes: accumulò un enorme fortuna in Africa; Mostro biblico con cui Hobbes rappresenta lo stato ; Lo stato asiatico in cui operarono i khmer rossi; Frank, che è stato giudice di Italia s Got Talent; Lo stato con Madrid; Eliminare dall e pelli l eccesso d acqua; Un area sorvegliata dall e forze dell ordine; Lasciarono agli europei le cifre dall o 0 al 9; Fu scacciata dall Olimpo; Quelli Bassi sono in europa ; Si espande a est dell europa ; Il padre di europa ; È attaccata all europa ; Lo stato asia tico in cui operarono i khmer rossi; È stupida per antonomasia ; Lo Stato più occidentale dell asia ; Gli asia tici di Vientiane;