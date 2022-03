L elettrodomestico che scalda l acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L elettrodomestico che scalda l acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BOLLITORE

Significato/Curiosita : L elettrodomestico che scalda l acqua

Per conduzione — verso il piano d'appoggio che seppur poco si scalda — perdite per convezione — l'aria che lambisce le pareti della pentola — e per irraggiamento...

Cui l'acqua viene riscaldata. un bollitore classico riceve il calore da un piano di cottura o da una stufa. i bollitori hanno di solito una maniglia sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

