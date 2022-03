Effetto di un evento si fa alla manica se è lunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Effetto di un evento si fa alla manica se è lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISVOLTO

Significato/Curiosita : Effetto di un evento si fa alla manica se e lunga

Francia e nei paesi bassi. il 20 maggio, le divisioni corazzate della wehrmacht avevano raggiunto la costa della manica, dividendo l’esercito britannico e la...

Colletto. ci sono tre forme base di risvolto: dentellato, a punta (anche detti a lancia) e a scialle. i risvolti dentellati, i più comuni, sono solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Colletto. ci sono tre forme base di risvolto: dentellato, a punta (anche detti a lancia) e a scialle. i risvolti dentellati, i più comuni, sono solitamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022