Edificio in cui si conserva foraggio secco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio in cui si conserva foraggio secco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FIENILE

Significato/Curiosita : Edificio in cui si conserva foraggio secco

Produzione di carne. solo il 6% del territorio è coltivato. si raccolgono soprattutto frumento e foraggio; limitata ma più conveniente è la produzione di altri...

Parte dei casi il fienile è separato dalla stalla o dall'ovile onde scongiurare rischi al bestiame in caso di incendio. il fienile storico, o rustico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

