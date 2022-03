Decorazioni con vegetali involuti in spirali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Decorazioni con vegetali involuti in spirali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIRALI

Significato/Curiosita : Decorazioni con vegetali involuti in spirali

Che dà il titolo dell'opera), vestita con un abito adornato di motivi a girali, che distende le braccia in atteggiamento estatico. questo gesto allude... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con decorazioni; vegetali; involuti; spirali; decorazioni del legno; decorazioni floreali di capitelli; decorazioni per soffitti; decorazioni con varietà lignee; Decorati con motivi vegetali ; Costituente fondamentale dei tessuti animali e vegetali ; Prodotti minerali e vegetali ; Studiosi di vegetali ; Le spirali del capitello ionico; Cerca nelle Definizioni