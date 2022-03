Lo crea intorno a sé l antipatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo crea intorno a sé l antipatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Lo crea intorno a se l antipatico

"dolce"; all'altro invece apparivano post negativi, con parole come "antipatico", "dolore", "brutto". concluso questo passaggio preliminare sono stati...

– se stai cercando il romanzo di thomas bernhard, vedi gelo (romanzo). in meteorologia il gelo, in senso stretto, è l'abbassamento della temperatura dell'aria...