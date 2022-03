Cozza... detto alla veneta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cozza... detto alla veneta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PEOCIO

Significato/Curiosita : Cozza... detto alla veneta

Lingua veneta. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi veneto (disambigua). il veneto (vèneto in veneto /'vneto/, veneto in ladino...

Pescatora" (con il pomodoro). peoci e pedoli in veneto il mitilo viene chiamato peocio o pedocio, generando omonimia con il termine dialettale per pidocchio e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

