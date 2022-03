Così è chiamato il settore di turismo e servizi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è chiamato il settore di turismo e servizi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TERZIARIO

Significato/Curiosita : Cosi e chiamato il settore di turismo e servizi

Tecnico destinato a operare nel settore economico professionale dei servizi socio-sanitari e educativi alla persona e alle comunità. gli istituti tecnici...

Settore terziario avanzato servizio (it, de, fr) settore terziario, su hls-dhs-dss.ch, dizionario storico della svizzera. (en) settore terziario, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con così; chiamato; settore; turismo; servizi; così è l uomo serpente; così sono i tipi che... non perdonano; così è il bolide; Non si sente mai così chi è a dieta; È chiamato ad esprimerei su ricorsi amministrativi; Palazzo medievale chiamato anche broletto; Il decimo è stato chiamato Sedna; Ora viene chiamato dirigente scolastico; settore dell ospedale; settore di viaggi e alberghi; Impegna il perito settore ; Esposizioni di settore ; Piccolo aereo da turismo ; L Ente per il turismo sigla; Periodo di scarso turismo ; Le aziende che promuovono il turismo ; I servizi come CIA e SSI; Le stazioni che propongono opere o servizi da realizzare; È preposto ai servizi di polizia; L identità digitale per i servizi online; Cerca nelle Definizioni