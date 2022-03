Compose L arte della fuga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compose L arte della fuga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BACH

Significato/Curiosita : Compose l arte della fuga

L'arte della fuga (nell'originale in tedesco, die kunst der fuge) bwv 1080 è una raccolta di composizioni di johann sebastian bach, senza indicazioni...

Sebastian bach (disambigua). disambiguazione – "bach" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bach (disambigua). johann sebastian bach

