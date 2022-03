Come l Osservatore... del Vaticano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come l Osservatore... del Vaticano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROMANO

Disambiguazione – "vaticano" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vaticano (disambigua). coordinate: 41°54'14.4n 12°27'10.8e / 41...

romano canavese – comune italiano nella città metropolitana di torino romano d'ezzelino – comune italiano in provincia di vicenza romano di lombardia –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con come; osservatore; vaticano; Intristirsi... come un cielo nuvoloso; come dire al contrario: alla __; Intrufolate... come lettere nelle cassette; Sudamericano come Salvador Allende; L osservatore del Vaticano; Poco... osservatore ; Antiorari, dal punto di vista dell'osservatore ; Dipinse il Giudizio Universale, in vaticano ; Un mirabile affresco di Raffaello in vaticano ; È raffigurata nella bandiera del vaticano ; Quello vaticano II iniziò nel 1962; Cerca nelle Definizioni