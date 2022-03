Come due persone con lo stesso nome - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come due persone con lo stesso nome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OMONIME

Significato/Curiosita : Come due persone con lo stesso nome

Matrimonio tra persone dello stesso sesso, matrimonio omosessuale o matrimonio gay. l'apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso è una delle...

(organo filettato) sono omonime. il linguista polacco stanislaw widlak ha proposto una classificazione degli omonimi: omonimi lessicali: appartengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

