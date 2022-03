Come un acqua... non ruvida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un acqua... non ruvida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LISCIA

Gonfiarsi rendendo la superficie più ruvida (in gergo il pannello "alza il pelo") e dando al pannello così nobilitato un aspetto a buccia d'arancia. altri...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi liscia (disambigua). liscia (le lìsce in abruzzese) è un comune italiano di 678 abitanti della...

