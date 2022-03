Ha colletto, polsini e bottoni lungo il petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha colletto, polsini e bottoni lungo il petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAMICIA

Significato/Curiosita : Ha colletto, polsini e bottoni lungo il petto

Camicia di cotone con polsini doppi, sparato inamidato da chiudere con gli "stud" (piccoli bottoni gioiello) e colletto diplomatico, con il tempo sono comparsi...

Disambiguazione – se stai cercando la "camicia" di apparecchiature chimiche, vedi apparecchiature incamiciate. la camicia è un capo d'abbigliamento di stoffa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con colletto; polsini; bottoni; lungo; petto; Il colletto della giacca; Una foggia di colletto ; Lo è il colletto inamidato; Imbianca il colletto della giacca; Confezionano indumenti con i polsini ; Irrigidire colletti e polsini ; Donna che maneggia polsini , colletti, maniche..; Capo maschile o femminile con polsini e colletto; Vendono spille e bottoni ; Strumento con tasti e bottoni ; Vendono filati e bottoni ; La maglia con colletto e allacciatura a due bottoni ; Che si estendono lungo la fascia costiera; Ce l ha lungo l invadente; L ha lungo l imbronciato; 11 nostro osso più lungo ; Si fanno a terra per allenare i petto rali; Sono uguali nell aspetto ; Carlo __: ha creato l ispetto re Coliandro; Rispetto si dei pensieri altrui; Cerca nelle Definizioni