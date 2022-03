Chi era costretto a lavorare in catene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi era costretto a lavorare in catene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCHIAVO

Significato/Curiosita : Chi era costretto a lavorare in catene

Tedeschi: circa 270 000 indonesiani furono costretti a espatriare con la forza per lavorare nelle fabbriche in giappone, da cui pochissimi fecero poi ritorno...

Disambiguazione – "schiavo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi schiavo (disambigua). disambiguazione – "schiavi" rimanda qui. se stai... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con costretto; lavorare; catene; costretto in un luogo o in un ruolo imposto; costretto da un vincolo, anche legale; Così era detto un ebreo costretto a convertirsi; costretto o forzato; È abituato a far lavorare il cervello; lavorare con il trapano; Ha smesso di lavorare ; Un modo di lavorare in una casa straniera; Lunghe catene di molecole; Composti chimici con catene di atomi di silicio; Le maglie delle catene ; L umanoide alle catene di montaggio; Cerca nelle Definizioni