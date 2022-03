Caustico e aggressivo, come un acido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caustico e aggressivo, come un acido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORROSIVO

Significato/Curiosita : Caustico e aggressivo, come un acido

Saponé. il sapone è generalmente un sale di sodio o di potassio di un acido carbossilico alifatico a lunga catena. viene prodotto e usato per sciogliere...

Definita corrosiva, o caustica, quando distrugge o danneggia in maniera irreversibile un materiale con cui viene a contatto. le sostanze corrosive comprendono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

caustico , pieno di biasimo; Neologismo caustico per uno sciocco su internet; Un prodotto caustico ; caustico come certi acidi; Così è l ordine di sparare più aggressivo ; Pesce Sphyraena dei Tropici molto aggressivo ; Un verbo... aggressivo ; L'aggressivo chimico dal caratteristico odore di geranio; Tornare in vita... come Gesù il terzo giorno; I servizi come CIA e SSI; Fragranze come Chanel Nº5; Leggero, come un cibo light; Cambiano faceto in acido ; acido usato in fotografia; Un acido per la fabbricazione dei saponi; acido essenziale per ogni forma di vita;