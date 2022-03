Catena montuosa di Cortina d Ampezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Catena montuosa di Cortina d Ampezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Catena montuosa di cortina d ampezzo

2017). pietro alverà, cronaca di ampezzo nel tirolo, la cooperativa di cortina, 1985. ^ treccani, p.555. ^ cortina d'ampezzo, su italia.indettaglio.it....

Vedi dolomiti (disambigua). le dolomiti (dette anche monti pallidi, dolomiten in tedesco, dolomites in ladino, dolomitis in friulano, dolomiti in veneto)...