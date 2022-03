Calzature ideali per stare in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calzature ideali per stare in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANTOFOLE

Significato/Curiosita : Calzature ideali per stare in casa

Sono simili a normali calzature sportive tranne per il fatto che le due suole sono diverse. lo scivolo è la suola progettata per il piede che appunto scivola...

Si trovano sia pantofole per adulti sia per bambini con l'aspetto di animaletti o pupazzi. nel linguaggio comune mettersi in pantofole significa stare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022