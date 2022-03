Busti senza braccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Busti senza braccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TORSI

Significato/Curiosita : Busti senza braccia

anche il petto e le spalle e, in casi più rari, le mani e le braccia, ma sempre senza i fianchi e le gambe. quando è compresa anche la parte alta del...

Luisa torsi (bari, 1964) è una chimica e accademica italiana, ricercatrice nel campo della diagnostica medica. si è laureata in fisica e ha conseguito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con busti; senza; braccia; Robusti , forti; Con le busti ne non serve; Un attività fisica che aiuta a crescere sani e robusti ; Negozio che vende busti e reggiseni; Assenza del dolore nella filosofia epicurea; Somaro senza soma; Eroe senza pari; Grappoli senza chicchi; Andare avanti a forza di braccia te; Procede a braccia te; L abbraccia il catecumeno; S imbraccia no al tiro a segno; Cerca nelle Definizioni