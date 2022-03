Banchina dove è possibile lo sbarco di una nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Banchina dove è possibile lo sbarco di una nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ATTRACCO

Significato/Curiosita : Banchina dove e possibile lo sbarco di una nave

Giorgio (nave da sbarco). il kalaat béni abbès è una lpd della classe san giorgio migliorato destinato alla marina algerina. una seconda unità è in opzione...

Un attracco è una manovra navale utilizzata nella nautica, nella quale un'imbarcazione crea un collegamento fra essa ed un molo; grazie a tale manovra... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

