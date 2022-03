L autore della musica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L autore della musica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : COMPOSITORE

Significato/Curiosita : L autore della musica

"canzone d'autore" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi canzone d'autore (disambigua). un cantautore (sincrasi di «cantante» e «autore») è...

Un compositore (dal latino compositor, -oris, der. di componere "comporre’", xiii secolo, "chi mette insieme") è una persona che compone e che quindi crea... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

