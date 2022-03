Si augura prima dei pasti: buon __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si augura prima dei pasti: buon __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : APPETITO

Significato/Curiosita : Si augura prima dei pasti: buon __

Risale a prima dell'invenzione dei frigoriferi, con l'impossibilità di comperare pasti durante il periodo festivo per via della chiusura dei negozi. esistono...

Sotto il controllo della parte razionale oppure dei sensi. comunemente per appetito si intende anche un desiderio di cibo che, se non soddisfatto, può produrre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

