Arma da fuoco che può essere a canne mozze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arma da fuoco che può essere a canne mozze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FUCILE

Significato/Curiosita : Arma da fuoco che puo essere a canne mozze

a canna liscia è un'arma da fuoco lunga portatile con l'interno della canna non rigata (cioè ad anima liscia). la funzione principale di quest'arma è...

Avancarica bullpup fucile a canne mozze fucile d'assalto fucile da battaglia fucile da caccia fucile di ordinanza fucile mitragliatore fucile d'assalto retrocarica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

Altre definizioni con arma; fuoco; essere; canne; mozze; Piccolo arma dio; Se è arma to ha la torretta; Negli arma di può avere lo specchio; Pianta grassa molto sfruttata in farma ceutica; fuoco acceso all aperto; È consigliabile non metterne molta al fuoco ; Colpo d arma da fuoco ; La usano i Vigili del fuoco ; Può essere diretta o registrata; Laika fu il primo essere vivente a esplorarlo; Può essere un miscuglio o una soluzione; Può essere di bordo, segreto, di viaggio; II... mare di canne s; Cambiano canne in lance; Fucile a canne mozze; Il console romano __ Vairone: fu sconfitto a canne ; Fucile a canne mozze ; Fucile a canne mozze associato alla mafia; Fucile da caccia a canne mozze ; Un ronzino con le orecchie mozze ; Cerca nelle Definizioni