Si afferra e si fa girare sui barattoli di pelati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si afferra e si fa girare sui barattoli di pelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : APRISCATOLE

Significato/Curiosita : Si afferra e si fa girare sui barattoli di pelati

il primo apriscatole elettrico apparve nel 1931. ^ apriscàtole in vocabolario, su treccani.it. url consultato il 3/11/2014. ^ apriscatole, su amando... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022

il primo apriscatole elettrico apparve nel 1931. ^ apriscàtole in vocabolario, su treccani.it. url consultato il 3/11/2014. ^ apriscatole, su amando... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 26 marzo 2022