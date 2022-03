Una vittoriosa opera bellica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una vittoriosa opera bellica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONQUISTA

Significato/Curiosita : Una vittoriosa opera bellica

Conferiva il diritto del vincitore a depredare i beni del nemico (praeda bellica), a ridurre i superstiti in schiavitù e a uccidere in caso di necessità...

conquista, un comune spagnolo della comunità autonoma dell'andalusia. conquista, un comune brasiliano del minas gerais. la conquista, un comune del nicaragua... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 marzo 2022

