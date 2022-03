L organizzazione dell Onu per la sanità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organizzazione dell Onu per la sanità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OMS

Significato/Curiosita : L organizzazione dell onu per la sanita

L'organizzazione mondiale della sanità (oms; in inglese world health organization, who) è un istituto specializzato dell'onu per la salute. e' stata istituita...

oms – comune dei pirenei orientali (francia) organizzazione mondiale della sanità – agenzia dell'onu per la salute officine meccaniche della stanga –... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 marzo 2022

Altre definizioni con organizzazione; dell; sanità; L organizzazione di un partito se la base conta poco; organizzazione politica clandestina; Un organizzazione di Stati americani; L organizzazione che fissa la produzione di greggio; Tettoia alla fermata dell autobus; È a nord dell a Sardegna; Costanza nel tempo dell a temperatura di un corpo o di un sistema; Il primo mese dell anno; Dipendenti della sanità ; Nuclei Antisofisticazioni e sanità ; L organizzazione dell Onu per la sanità ; Organizzazione Mondiale della sanità ; Cerca nelle Definizioni