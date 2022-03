Nominativo in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nominativo in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : NOM

Significato/Curiosita : Nominativo in breve

in , o . il nominativo singolare è sigmatico, con esito , mentre il vocativo è identico al nominativo. il nominativo singolare ha la desinenza in...

nom – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di nomad river (papua nuova guinea)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 marzo 2022

Altre definizioni con nominativo; breve; Segue il nominativo ; Il nominativo di rerum; Riservato in breve ; Il breve era figlio di Carlo Martello; breve composizione accompagnata dalla musica; Logaritmo in breve ; Cerca nelle Definizioni